Кількість абортів у 2023 році знизилася у порівнянні з роком раніше.

Протягом 2023 року українки зробили трохи більше, ніж 45 тисяч абортів. У порівнянні з 2022 роком, кількість абортів зменшилася.

Як повідомляє "Опендатабот", минулого року кількість абортів склала на на 4% менше, ніж у 2022-му – тоді таких випадків зафіксували 46,9 тисячі.

З 2011 року кількість абортів в Україні зменшується в середньому на 7%. За останні 13 років абортів в Україні поменшало у 3,6 раза – зі 163,6 тисячі до 45,1 тисячі на рік. На тисячу новонароджених припадає 250 абортів, тоді як у 2011 році таких втручань було 330 на тисячу.

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У 2023 році в Україні зробили 45,1 тисячі абортів. Найбільше – жінки 20-34 роки (64,3% від усіх). 31,3% переривань вагітності припадає на старших за 34 роки. Найменше абортів робили дівчата у віці 18-19 років (3,3%), 15-17 років (1%) та до 14 років (0,1%).

Зазначається, що статистика враховує спонтанні переривання вагітності (викидні), медичні легальні аборти, які робляться у державних та приватних медичних закладах планово за медичними показами чи бажанням самої жінки.

Аборти в світі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Російська православна церква запропонувала карати заміжніх росіянок за аборти, вчинені без згоди чоловіка. Представник РПЦ хоче ввести кримінальне покарання не тільки за "незаконні" аборти, а й за рекламу переривання вагітності.

Тим часом, збожеволіла російська влада вважає "порочною практикою", коли жінки спочатку хочуть отримати освіту, а потім народжувати. А МОЗ Росії розробив проект наказу з контролю обороту медикаментів для абортів.

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