МОЗ Росії розробив проект наказу з контролю обороту медикаментів для абортів.

Російська влада вважає "порочною практикою", що жінки спочатку хочуть здобути освіту, а потім народжувати

Міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко вважає, що росіянкам потрібно "зі шкільної сім'ї" і на Держпослугах пояснювати, коли саме народжувати - причому чим раніше, тим краще.

"Ось ця порочна практика, що спочатку навчання, кар'єра, формування якогось матеріального благополуччя. На жаль, коли доходить до реалізації своїх репродуктивних завдань, дітонародження, жінка вже втрачає до цього віку здоров'я, і виникають складнощі з дітонародженням, включаючи, в тому числі, безпліддя і багато іншого. Тому саме роз'яснювати, що молодий вік є пріоритетним для дітонародження, формування сім'ї та формування життєвого шляху, кар'єри і так далі - це більш правильна позиція", - сказав Мурашко.

МОЗ Росії розробив проект наказу з контролю обороту медикаментів для абортів.

Ситуація в Росії - останні новини

На території Російської Федерації "розгулювали" чотири пацієнти, яких госпіталізували з підозрою на сибірську виразку.

Російським чиновникам і державним службовцям заборонили використовувати iPhone та інші продукти Apple в роботі.

Станом на червень 2023 року 58% росіян заявили, що країну попереду чекають "важкі часи", показало опитування суспільних настроїв, проведене "Левада-Центром".