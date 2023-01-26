Представник РПЦ запропонував ввести кримінальне покарання не тільки за "незаконні" аборти, а й за рекламу переривання вагітності.

Російська православна церква (РПЦ) запропонувала карати заміжніх росіянок за аборти, вчинені без згоди чоловіка.

Відповідну ініціативу озвучив голова Патріаршої комісії з питань сім'ї материнства та дитинства Федір Лук'янов російському виданню. Він вважає, що за переривання вагітності без згоди "глави" сімейства варто ввести кримінальну відповідальність.

Лук'янов запропонував, щоб комісія дозволяла росіянкам приймати односторонні рішення про аборти виключно за медичними показаннями. При цьому основним "показанням" буде вважатися загроза життю матері, а не дитини.

Відео дня

Також представник РПЦ рахує правильним ввести кримінальне покарання не тільки за "незаконні" аборти, а й за рекламу переривання вагітності.

Під "незаконними" абортами він згадав як проведення операції без згоди чоловіка, так і порушення "тижня тиші" - часу, який дається вагітній жінці для того, щоб точно вирішити, чи хоче вона позбутися дитини. Лук'янов заявив, що ця норма часто порушується в приватних російських клініках.

Участь РПЦ у війні з Україною

Нагадаємо, що з початку повномасштабної агресії РФ проти України Російська православна церква підтримала режим російського лідера Володимира Путіна і війну в Україні.

Керівник РПЦ патріарх Кирило не раз робив скандальні заяви на підтримку режиму Путіна. Нещодавно він в черговий раз нагадав, що будь-яке бажання знищити Росію означатиме кінець світу й що зараз РФ хочуть знищити через "альтернативні погляди" на світ".

Багато служителів РПЦ беруть безпосередню участь у війні й приєднуються до російських військ, які воюють в Україні. Нещодавно Путін нагородив посмертним званням "героя" російського попа-агента ФСБ Васильєва, якого ліквідували ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: