Найбільше пошкоджень житлового фонду в Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях.

На сьогодні російськими окупантами зруйновано більш ніж 15 мільйонів квадратних метрів житла українців.

Як в ефірі телемарафону розповіла заступниця голови парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк, заявки в "Дію" подали понад 220 тисяч осіб, чиє житло було зруйновано.

Найбільше пошкоджень житлового фонду в Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях.

За оцінкою Шуляк, приблизно 800 тисяч осіб внаслідок агресії РФ в Україні залишилися без житла.

"Якщо подивитися, скільки людей жили на цих 15 мільйонах метрів квадратних... Це понад 800 тисяч осіб. 800 тисяч людей залишилися без свого будинку або будинок потребує ремонту", - сказала вона.

За її словами, з резервного фонду уряд виділив 1,4 мільярдів гривень, щоб до опалювального сезону якомога більше житла було відремонтовано.

"Ремонтують транспортне сполучення, інженерні мережі, проводяться заходи безпеки (рашисти залишили після себе дуже багато місць, які потребують розмінування). Кошти спрямовуються на те, щоб у тих будинках, де можна швидко замінити двері, відремонтувати дахи, зробити швидкий ремонт", - говорить Шуляк.

Як писав УНІАН, у Львові готуються селити переселенців в гуртожитки та модульні містечка. Три з них вже побудовані, ще два зводять.

В Ірпені в процесі відновлення постраждалого від російських обстрілів міста заплановано будівництво нового житлового комплексу - орієнтовно на 900-1000 квартир.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що до кінця цього року для 186 тисяч переселенців планують надати 53 тисячі квартир.

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