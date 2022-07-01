Школи треба звільнити до початку навчання.

У західних областях України шукають нові прихистки для внутрішньо переміщених осіб, які розміщуються в закладах освіти.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зокрема, у Львові у закладах освіти проживає 2,5 тисячі людей (навесні їх було 20 тисяч). Їх планують переселити, аби звільнити школи до початку навчального року.

В одній тільки СЗШ №29 в різний час залишалися майже 800 людей. Вже чотири місяця люди сплять у класах та спортзалах, а випраний одяг сушать на лавках. Сьогодні там розміщуються 70 переселенців.

"В нас проживають в основному жінки з дітьми. В нас є 32 дитини, вони з Харкова, Мелітополя, Бахмута, Маріуполя", – розповіла директорка школи Оксана Верхівська.

Для переселенців у школі безкоштовне триразове харчування. Разом з кухарами їжу готують вчителі, для них оформити медичні книжки.

"Довелося освоювати другу професію, бо вдома ми готуємо на одну-дві особи", – зауважила заступниця директорки школи Марія Семчишин.

У мерії кажуть, що людей готуються селити до гуртожитків та модульних містечок. Три з них уже збудовані, ще два зводять.

"Облаштовуємо ще кілька містечок подібного типу по місту. Одне із них в середині липня будемо відкривати для жінок, які очікують на діток. ... З’являються місця, ми одразу заселяємо", – розповів директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Євген Бойко.

Облаштовують нові прихистки і на Буковині, зокрема, в селі Мамаївці. У колишньому гуртожитку заводу, який понад 20 років стояв пустий, зараз роблять капітальний ремонт. Перший поверх майже завершили, а на ремонт усіх трьох потрібно 6 мільйонів гривень. Половину дали американські та німецькі інвестори. Ще частину грошей шукають.

"Ми повністю тут поміняли вікна, двері, каналізацію, водопровід, повністю всю електрику зробили", – повідомив підрядник Володимир Карвацький.

У цьому гуртожитку зможуть оселитися 80 людей. Умови будуть кращими, ніж у школі. Там облаштовують окремі кімнати з санвузлами.

Посадовці хочуть відремонтувати в області ще близько сотні приміщень. Впевнені, що встигнуть до осені, і діти вчасно повернуться за парти.

Як писав УНІАН, 9 червня міністр освіти й науки Сергій Шкарлет заявив, що навчання в офлайн-форматі буде відновлено лише за умови наявності гарантій безпеки для учасників освітнього процесу.

Київські школи продовжують підготовку до нового навчального року.

Вас також можуть зацікавити новини: