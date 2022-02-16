Ланцюг, який закохані Олександр та Вікторія з Харкова носили чотири місяці, продадуть. Лот оцінили в 3 мільйони доларів.
Про це розповів Олександр у своїй сторінці в Instagram.
"Сьогодні той самий ланцюг, яким закохані скували один одного, перетворився на колекцію NFT-артів", - йдеться в повідомленні.
Колекція складається з 27 відеороликів - 26 ланок ланцюга, який пов'язував руки закоханих, та одна пломба, за допомогою якої відстежувалася чистота експерименту Книги рекордів України. Продавати лоти будуть в режимі живих торгів, які триватимуть два тижні - з 17 лютого по 3 березня. Кожен покупець NFT отримає фізичні ланки, які зображені на відео, а також йому розкажуть про символіку та значення кожної з них.
Вартість кожної позиції стартує від 123 тисяч доларів. При цьому наголошується, що гроші витратять на будівництво та утримання дитячого будинку в Києві.
"Його місткість - 300 осіб. Це буде унікальний проект, де для дітей будуть створені всі умови та підтримка в розвитку напрямків, що відповідають сучасним тенденціям: блогінгу, digital-професіям, IT та бізнесу в метавсесвіті", - підсумував Олександр.
Пара з Харкова скувала себе ланцюгом - що відомо
У День святого Валентина у 2021 році пара закоханих Олександр та Вікторія з Харкова скували себе ланцюгом. Таким чином вони вирішили перевірити свої почуття.
Закріплення ланцюга фіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара його не знімала.
Пізніше стало відомо, що у пари виникли проблеми - у них опухли руки. Попри всі труднощі майже в кінці експерименту до пари приєдналася ще одна дівчина.
Через три місяці, коли було заплановано зняття ланцюга, пара відмовилася позбутися кайданів. З ланцюгом на руках Олександр та Вікторія проходили чотири місяці.