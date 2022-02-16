Автори створили з 27 відеороликів колекцію NFT-артів, які й виставлять на продаж.

Ланцюг, який закохані Олександр та Вікторія з Харкова носили чотири місяці, продадуть. Лот оцінили в 3 мільйони доларів.

Про це розповів Олександр у своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні той самий ланцюг, яким закохані скували один одного, перетворився на колекцію NFT-артів", - йдеться в повідомленні.

Колекція складається з 27 відеороликів - 26 ланок ланцюга, який пов'язував руки закоханих, та одна пломба, за допомогою якої відстежувалася чистота експерименту Книги рекордів України. Продавати лоти будуть в режимі живих торгів, які триватимуть два тижні - з 17 лютого по 3 березня. Кожен покупець NFT отримає фізичні ланки, які зображені на відео, а також йому розкажуть про символіку та значення кожної з них.

Вартість кожної позиції стартує від 123 тисяч доларів. При цьому наголошується, що гроші витратять на будівництво та утримання дитячого будинку в Києві.

"Його місткість - 300 осіб. Це буде унікальний проект, де для дітей будуть створені всі умови та підтримка в розвитку напрямків, що відповідають сучасним тенденціям: блогінгу, digital-професіям, IT та бізнесу в метавсесвіті", - підсумував Олександр.

Пара з Харкова скувала себе ланцюгом - що відомо

У День святого Валентина у 2021 році пара закоханих Олександр та Вікторія з Харкова скували себе ланцюгом. Таким чином вони вирішили перевірити свої почуття.

Закріплення ланцюга фіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара його не знімала.

Пізніше стало відомо, що у пари виникли проблеми - у них опухли руки. Попри всі труднощі майже в кінці експерименту до пари приєдналася ще одна дівчина.

Через три місяці, коли було заплановано зняття ланцюга, пара відмовилася позбутися кайданів. З ланцюгом на руках Олександр та Вікторія проходили чотири місяці.

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