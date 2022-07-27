Як вважає псевдоглава кримського парламенту окупантів, таким чином Росія покладе край планам НАТО щодо закріплення в Чорноморському регіоні.

Географію південного напрямку так званої "спецоперації" Росії в Україні необхідно розширити. Вона повинна включати Миколаїв, Одесу, а також Дніпро і Харків.

Таку думку озвучив псевдоглава парламенту окупантів в анексованому Криму Володимир Константинов, повідомляє пропагандистський сайт "РИА Новости".

"Упевнений, що географія спецоперації в південному напрямку повинна бути розширена на Миколаїв і Одесу. Звільнені також повинні бути Дніпропетровськ і Харків - це російські міста, і їм не місце в нацистській Україні", - заявив окупант.

Константинов додав, що так зване "звільнення" Миколаєва і Одеси забезпечить безпеку кордонів. Крім того, нібито буде покладено край планам НАТО щодо закріплення в Чорноморському регіоні.

Варто зазначити, що з першого дня повномасштабного вторгнення російські війська буквально знищують Харків і Миколаїв, завдаючи по українських містах постійні ракетні та артилерійські удари. І навіть, якщо раніше там були проросійськи налаштовані громадяни, то після приходу "руського міра" ненависть до окупантів зросла в рази. Те ж саме стосується і Одеса з Дніпром: чого тільки варта цинічність росіян після підписання в Стамбулі угоди про розблокування трьох українських портів для експорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції, і тут же - ракетному ударі по порту в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що "географічні завдання" російського вторгнення в Україну змінилися, тепер це не тільки створені Росією терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР" в межах Донецької та Луганської областей України, а й "ряд інших територій".

Лавров пригрозив, що якщо країни Заходу продовжать постачати Україні далекобійну зброю, то географічні завдання російських військових будуть розширюватися.

За його словами, Росія не може допустити, щоб "на тій частині України, яку контролюватиме Зеленський", знаходилася зброя, яка становить загрозу "нашій території і території тих республік, які оголосили про свою незалежність, тих, які хочуть визначити своє майбутнє самостійно".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що заява Лаврова про бажання Росії захопити більше українських територій свідчить про те, що Росія хоче крові, а не переговорів.

Раніше Лавров також заявляв, що Росія допоможе народу України позбутися "антинародного і антиісторичного режиму". Він також зазначив, що Росія нібито готова до переговорів з Києвом.

На що йому на Банковій відповіли, що в Україні є законно обрана влада, яка перемогла на чесних, конкурентних, демократичних виборах.

"Вирішуючи скинути "антиісторичні режими", важливо самому випадково не опинитися на безумовному смітнику історії. Особливо якщо цивілізація вже вкрай зневажливо дивиться на суб'єктів, які скоїли стільки задокументованих важких військових злочинів", - підсумував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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