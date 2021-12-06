В Україні створять Фонд майбутніх поколінь, на кожного учасника якого до досягнення ним 18 років робитимуться щорічні державні внески.

В Офісі президента розповіли, куди можна буде спрямувати кошти з економічного паспорта українця, впровадження якого анонсував глава держави.

Як повідомила прес-служба ОП, внесений Зеленським на розгляд Верховної Ради проект закону "Про економічний паспорт" передбачає створення Фонду майбутніх поколінь. Фонд матиме на меті накопичення державних внесків на користь його учасників з подальшим інвестуванням активів та здійснення виплат його учасникам.

Активи учасників фонду формуватимуться з внесків з бюджетних коштів, які надійшли від сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин, та інвестиційного доходу від розміщення й інвестування коштів учасників фонду.

Державні внески здійснюватимуться щороку на кожного учасника фонду до досягнення ним 18 років. Після досягнення громадянином України повноліття ці виплати можуть використовуватися на:

навчання в закладах освіти України,

купівлю власного житла на території України,

переведення коштів на власний рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення та лікування (при досягненні 18-річного віку).

Читайте такожКупівельна спроможність українців впала на 30%Також глава держави подав на розгляд парламенту пов’язані з попереднім законопроекти:

"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта",

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів Фонду майбутніх поколінь",

"Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь".

Цими документами пропонується врегулювати питання здійснення державних внесків до системи економічного паспорта, звільнення від оподаткування коштів, залучених на користь учасників фонду, та доходу, одержаного платником податку з фонду, а також питання, пов'язані з порушенням інтересів учасників фонду.

"Кошти, які зможуть отримати молоді люди для оплати свого навчання, дадуть їм більше гнучкості у виборі освітньої траекторії. Освітні можливості та перспективи молодих людей на ринку праці менше залежатимуть від матеріального забезпечення їхніх батьків", - зазначив президент.

Крім того, з початком здійснення фондом перших виплат очікується збільшення попиту на нерухомість, а також на інвестування в пенсійні фонди, що має стати потужним поштовхом для розвитку ринку нерухомості та накопичувальної пенсійної системи.

"Можливість використовувати кошти на лікування допоможе дітям з тяжкими хворобами покрити - хоча б частково - необхідні витрати. При цьому батьки зможуть самостійно обрати заклад, де можна отримати таку допомогу. Це сприятиме розвитку відповідних медичних послуг", - зазначив Зеленський.

Економічний паспорт українця: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня у своєму щорічному посланні до парламенту Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе до Верховної Ради законопроект про економічний паспорт українця, яким передбачено відкриття персональних рахунків для дітей, де будуть накопичуватися платежі від використання надр.

Основою для фінансування цієї ініціативи мав стати законопроект №5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів України.

"Ми направимо ці кошти на наших дітей. ...ці кошти - плата за використання наших надр - буде накопичуватися на особистих рахунках дітей громадян України. Після досягнення повноліття діти зможуть використовувати ці накопичення для отримання освіти або покупки власного житла", - казав президент.

6 грудня Зеленський вніс проект закону про економічний паспорт українця на розгляд Верховної Ради.

Читайте такожПродукти та комуналка: у Держстаті розповіли, на що українці витрачають зарплатуЗа словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, очікується, що кожна дитина отримає мінімум 10-12 тисяч доларів. Він також зазначав, що до програми економічних паспортів можуть додати й доходи від оренди державних земель.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк припускав, що на фінансування економічних паспортів йтиме вся рента або тільки від руди. Так, вся рента (не лише з надр) становить 41,5 млрд грн (на 2022 рік заплановано 47 млрд грн), рента за користування надрами загальнодержавного значення - 35,2 млрд грн (заплановано 41 млрд грн), а рента на залізну руду - 3,5 млрд грн (на 2022 рік передбачено 4,5 млрд грн).

"Зараз в Україні 7,5 млн дітей до 14 років... таке, не розженешся на менше ніж 5 млрд", - зазначав Железняк.

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Автор: Катерина Жирій