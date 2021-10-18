На колишнього політв'язня склали адміністративний протокол.

На колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха дільничий склав протокол за спалення опудала президента Володимира Зеленського під час акції на День захисників і захисниць України в Києві.

Про інцидент у Києві Балух написав на своїй сторінці у Facebook.

"На мене було складено, вже в рідній державі, перший адмінпротокол... Коли на Майдані, по завершенню ходи на День захисника, Покрови Пресвятої Богородиці, народження УПА і Стрижня Українського Козацтва, молодь влаштувала спалення опудал "ВагнерГейта!" та "зЕ#уйла", із процесом видобування вогню в хлопців виникли певні труднощі...", – додав він.

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"Маю честь похизуватись, що в мене це вийшло з першої спроби, та опудало з табличкою "ВагнерГейт" запалало в самому серці Києва! Ось саме за це... на мене й був складений протокол дільничим Шевченківського р-ну м. Києва", – сказано у дописі Балуха.

Нагадаємо, День захисників і захисниць України відзначається 14 жовтня. У цей день у Києві відбувся Марш слави УПА, а також мітинг.

Володимир Балух – фермер та активіст із захопленого Росією Криму. Окупанти затримали його у 2016 році й відправили за ґрати. Балуха звільнили влітку 2019 року у рамках обміну полоненими, про який домовилися Україна та РФ.

Автори: Дмитро Хилюк, Екатерина Присяжнюк