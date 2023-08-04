У цьому напрямку Україна йде "хорошим темпом".

В Офісі президента впевнені, що до жовтня Україна зможе виконати усі рекомендації Євросоюзу, які дозволять їй зберегти статус кандидата на членство в ЄС та розпочати перемовини про вступ. Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Якщо брати проміжок від проміжної оцінки у червні й до моменту, коли ми з вами спілкуємося, то вже парламентом схвалена низка законів, які вимагалися у тих семи рекомендаціях. Частина з них прийнята у першому читанні", - розповів він.

На думку Жовкви, у цьому напрямку Україна йде "хорошим темпом" та до жовтня, коли очікується фінальна оцінка, планує виконати усі рекомендації.

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Він нагадав, що відповідно до проміжної оцінки Єврокомісії, яка була місяць тому, дві рекомендації виконані повністю, в одній є відчутний прогрес, а у чотирьох - певний прогрес.

"Але з червня і до початку серпня ми ще дещо зробили", - уточнив він.

Крім того, Жовква оцінив й результати саміту НАТО у Вільнюсі, який відбувся у липні, та перспективи України на шляху до вступу в Альянс.

Зокрема, він повторив тезу президента України про те, що результати саміту позитивні, але не ідеальні.

За його словами, окрім скасування Плану дій щодо членства в НАТО, Україна отримала й позитивний результат у вигляді заснування формату Ради Україна-НАТО, яка стала основним робочим механізмом із наближення України до членства.

Заступник голови ОП наголосив, що саме Україна диктуватиме порядок денний цього органу.

"Наступна точка відома - це наступний саміт НАТО, який має відбутися за рік у Вашингтоні. Цей саміт заплановано на 75-ту річницю створення НАТО, ювілей. Тому ще більш буде символічним, якщо Україна цьому саміті досягне своєї мети", - сказав він.

Як уточнив Жовква, вже в листопаді міністри закордонних справ країн НАТО оцінять той прогрес, якого досягне Україна з моменту саміту у Вільнюсі, і на основі цього будуватимуться проекти майбутніх рішень на саміті у Вашингтоні.

Він також зауважив, що скасування ПДЧ для України дозволить не лише скоротити сам її шлях до НАТО, а й часовий проміжок цього шляху.

"Тепер з двокрокового шляху до членства в НАТО цей шлях став для України однокроковим. Ми готові пройти приблизно тим самим алгоритмом, яким вже успішно пройшла Фінляндія і, дуже сподіваємося, що невдовзі успішно пройде Швеція. Україна, своєю чергою, має всі шанси стати 33-м членом НАТО. І це реальність, це не фантастика", - підкреслив представник ОП.

Вступ України до ЄС

Як відомо, 28 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі, а 23 червня того ж року Єврорада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Водночас Єврокомісія представила сім рекомендацій, необхідних для збереження Україною статусу країни-кандидата на вступ у ЄС та подальшого переходу до переговорів про приєднання.

Зокрема, йдеться про реформу Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), реформу Конституційного суду, призначення керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), боротьбу з відмиванням коштів, антиолігархічну реформу, ухвалення закону про медіа та завершення реформи законодавства щодо нацменшин.

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