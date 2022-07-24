Після початку повномасштабної війни Євросоюз швидко відреагував і показав солідарність шляхом надання допомоги нужденним людям з України.

Вже майже 500 тисяч українських дітей інтегровані у шкільні системи країн-членів Європейського Союзу.

Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії у мікроблозі Twitter.

Зокрема, після повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну Євросоюз швидко відреагував і показав солідарність у дії шляхом надання допомоги нужденним людям.

"Вже 492 тис. 647 українських дітей інтегровані у національні шкільні системи країн ЄС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше показали, як школи готуються до очного навчання за умов війни. Також було відомо про подробиці початку нового навчального року в Україні.

Наразі за кордоном залишається 22 тисячі українських вчителів.

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