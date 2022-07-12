Він зазначив, що якщо на території певної громади буде вирішено, що школи працюють в режимі офлайн, то вчителі повинні повернутися.

Наразі за кордоном залишається 22 тисячі українських вчителів.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону "Єдині новини", зазначивши, що чотири місяці тому їх кількість сягала 30 тисяч.

"Вчителі повертаються в Україну. Це втішна ситуація. Якщо на території певної громади буде вирішено, що школи працюють в режимі офлайн, то вчителі повинні повернутися. Якщо в регіоні буде небезпечно, а робота закладів відбуватиметься в онлайн-режимі, то вчитель може продовжувати викладати з-за кордону", – зазначив Шкарлет.

Міністр розповів, що режим освітнього процесу залежатиме від безпекової ситуації в кожній територіальній громаді, наявності укриттів у закладах освіти та можливості розміщення учасників освітнього процесу, що буде відображено у відповідному акті за результатами спеціальних перевірок.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в МВС запевнили, що у більшості шкіл є надійні укриття. Також у МОН дали відповідь, коли діти підуть до школи.

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