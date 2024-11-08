Ймовірно, іноземець зрізав дерева, щоб вони не заважали розгону парапланеристів під час стрибків.

На схилах полонини Боржава на Закарпатті туристи помітили чоловіка, який бензопилою зрізав ялинки. Ним виявився громадянин Польщі. Про це повідомила у соцмережі мандрівниця Ірина Лісовець, оприлюднивши фото та відео інциденту, який стався 3 листопада.

"Громадянин Польщі з бензопилою ходить схилами Боржави і знищує всі ялинки, до яких може дійти", - написала вона.

За словами Лісовець, під час відеофіксації іноземець в агресивній формі хотів забрати у неї телефон, але цьому завадили інші туристи, які підійшли до місця події.

"Ми повідомили про цей інцидент у поліцію, нас вислухали", - додала жінка.

Згідно з кадрами відео, чоловік розмовляє польською мовою та заявляє, що він – екскурсовод. На капоті автомобіля, яким він прибув на полонину, нанесена назва польського туристичного агентства Bieszczader.pl, що організовує подорожі Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Україною, зокрема, й до Боржави.

Іноземець заявив, що вирубує дерева, оскільки вони нібито не в охоронній зоні.

Видання Zaxid.net зауважує, що гора Гимба на полонині Боржава є популярною локацією для парапланеристів. Тому поляк міг вирізати ялинки, щоб вони не заважали траєкторії розгону при стрибках з парапланом.

У відділі комунікації ГУ НП в Закарпатській області УНІАН підтвердили отримання звернення щодо цього інциденту.

"Ми отримали звернення 3 листопада і одразу зареєстрували, проводиться перевірка. Працівники поліції встановлюють місцеперебування ймовірного порушника", - зазначили в поліції.

У столиці Польщі в українок вкрали понад мільйон злотих – деталі

У центрі Варшави група чоловіків обманом потрапила до житла, де перебували троє українок, і викрала у них значну суму грошей.

За словами речника регіональної прокуратури Варшави Пьотра Скіби, нападники вкрали велику суму грошей від продажу нерухомості. Йдеться про 130 тисяч доларів, 120 тисячі євро і 100 тисяч злотих.

Зловмисники видавали себе за поліцейських і надали підроблений документ на обшук. Жінки не зазнали серйозних травм, хоча до них застосували силу: нападники використали газовий балончик, скували їх кайданками і закрили в кімнаті, поки обшукували інше приміщення в пошуках грошей.

Правоохоронці проводять пошуки нападників.

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