На схилах полонини Боржава на Закарпатті туристи помітили чоловіка, який бензопилою зрізав ялинки. Ним виявився громадянин Польщі. Про це повідомила у соцмережі мандрівниця Ірина Лісовець, оприлюднивши фото та відео інциденту, який стався 3 листопада.
"Громадянин Польщі з бензопилою ходить схилами Боржави і знищує всі ялинки, до яких може дійти", - написала вона.
За словами Лісовець, під час відеофіксації іноземець в агресивній формі хотів забрати у неї телефон, але цьому завадили інші туристи, які підійшли до місця події.
"Ми повідомили про цей інцидент у поліцію, нас вислухали", - додала жінка.
Згідно з кадрами відео, чоловік розмовляє польською мовою та заявляє, що він – екскурсовод. На капоті автомобіля, яким він прибув на полонину, нанесена назва польського туристичного агентства Bieszczader.pl, що організовує подорожі Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Україною, зокрема, й до Боржави.
Іноземець заявив, що вирубує дерева, оскільки вони нібито не в охоронній зоні.
Видання Zaxid.net зауважує, що гора Гимба на полонині Боржава є популярною локацією для парапланеристів. Тому поляк міг вирізати ялинки, щоб вони не заважали траєкторії розгону при стрибках з парапланом.
У відділі комунікації ГУ НП в Закарпатській області УНІАН підтвердили отримання звернення щодо цього інциденту.
"Ми отримали звернення 3 листопада і одразу зареєстрували, проводиться перевірка. Працівники поліції встановлюють місцеперебування ймовірного порушника", - зазначили в поліції.
У столиці Польщі в українок вкрали понад мільйон злотих – деталі
У центрі Варшави група чоловіків обманом потрапила до житла, де перебували троє українок, і викрала у них значну суму грошей.
За словами речника регіональної прокуратури Варшави Пьотра Скіби, нападники вкрали велику суму грошей від продажу нерухомості. Йдеться про 130 тисяч доларів, 120 тисячі євро і 100 тисяч злотих.
Зловмисники видавали себе за поліцейських і надали підроблений документ на обшук. Жінки не зазнали серйозних травм, хоча до них застосували силу: нападники використали газовий балончик, скували їх кайданками і закрили в кімнаті, поки обшукували інше приміщення в пошуках грошей.
Правоохоронці проводять пошуки нападників.