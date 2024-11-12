Стало відомо, якою буде головна новорічна ялинка України і коли її вже можна буде побачити.

Головна ялинка України знову розташовуватиметься на Софіїйській площі в Києві, її відкриття планується 6 грудня, про це розповів організатор новорічного свята поточного сезону, президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький.

Він повідомив, що символ Нового року в кінцевому результаті буде білого кольору з небесно-блакитними гірляндами, сріблястими і білими іграшками. У коментарі для "Інформатора" Добруцький також додав, що "розширений варіант задуму" втілити в життя не вдасться. Новорічна ялинка мала б мати свою власну IP-адресу та номер телефону, за допомогою яких можна було б передати побажання для всіх українців, де б вони не були - їх транслювали б на фотозоні поруч із деревом. Добруцький зазначив, що це сталося через тривалі погодження в КМДА.

Крім того, за його словами, ситуації з повною забороною на встановлення ялинки в Києві "бути не може".

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"Сонце сходить щодня, і навіть якщо є хмари - вони розійдуться. Ялинка буде 100%, а у нас є і бажання, і досвід, і ті ж генератори - знайдуться, і кошти", - розповів він виданню.

Висота новорічної ялинки буде 12-15 метрів.

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