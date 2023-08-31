Цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

Кіровський районний суд міста Дніпро обрав запобіжний захід поліцейському, який вбив чоловіка після зупинення автомобіля за порушення правил дорожнього руху і спротиву правоохоронцям – цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

Про це повідомляє Суспільне.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура вимагала обрати запобіжний захід затриманому патрульному - 60 діб арешту без права внесення застави. На суді зазначалося, що поліцейський мав попередити про застосування табельної зброї.

Відео дня

Адвокат поліцейського повідомила на суді, що у її підзахисного черепномозкова травма і забій тканин, тому йому потрібне стаціонарне лікування.

Патрульний вбив людину у Дніпрі

Як відомо, 29 серпня в Дніпрі патрульні поліцейські зупинили Jaguar, в якому перебував 38-річний Джумбері Сілогава, жінка та двоє дітей. Він був зупинений за порушення правил дорожнього руху.

Виник конфлікт між поліцейськими та тими, хто був в авто. Чоловік ображав словесно поліцейську, вдарив її, а потім накинувся на поліцейського, а в цей час жінка, яка була з ним в авто тримала поліцейску, щоб вона не пішла на допомогу колезі. Поліцейський тричі вистрілив в чоловіка. Він помер на місці.

Вас також можуть зацікавити новини: