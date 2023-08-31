За його словами, він застосував зброю для захисту свого життя.

Патрульний поліцейський, який смертельно поранив людину після затримання авто, не визнає себе винуватим. Наразі у Кіровському райсуді міста Дніпра йому обирають обирається запобіжний захід.

Як повідомляє "Суспільне", затриманий патрульний заявив у суді, що своєї провини не визнає.

"З підозрою я не погоджуюся абсолютно", – наголосив він.

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За словами поліцейського, він застосував зброю тільки після того, як були застосовані всі можливі засоби, і для захисту свого життя. Деякі ЗМІ повідомляють, що це Євген Звонков. Його немає в залі суду за станом здоров`я, однак він бере участь у засіданні онлайн.

За інформацією Суспільного, адвокатка поліцейського повідомила, що у її підзахисного черепно-мозкова травма і забій тканин, тому йому потрібне стаціонарне лікування.

Прокуратура вимагає обрати запобіжний захід затриманому патрульному — 60 діб арешту без права внесення застави. Прокурор Артем Желіба зазначив, що поліцейський мав попередити про застосування табельної зброї. Водночас адвокатка Юлія Сегеда назвала підозру щодо вчинення умисного вбивства її підзахисним необґрунтованою.

"Обвинувачувати особу в особливо тяжкому злочині і при цьому не дослідити, не встановити — навіть елементарно — подію, яка вміщується в 10 хвилин, на мій погляд, це дуже поверхневий підхід. І підозра, на мій погляд, не є обґрунтована", — сказала вона.

Захисники затриманого патрульного просять суд обрати особисте зобов'язання, домашній арешт або звільнення під заставу як запобіжний захист. Поліцейський також не згоден з триманням під вартою, оскільки перебуває на лікуванні. Також він наголошує, що не вчиняв злочину, в якому його підозрюють.

Справа щодо смерті Джумбері Сілогави після пострілу патрульного

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня в Дніпрі патрульні зупинили авто Jaguar, в якому перебували 38-річний Джумбері Сілогава, його двоє дітей та 22-річна Тетяна Патинка.

Між Сілогавою, Патинкою та правоохоронцями сталася суперечка, під час якої чоловік, як показали численні відео з місця, напав на співробітників поліції.

У відповідь патрульний застосував зброю. Інцидент зафільмували на відео діти загиблого чоловіка. Обох правоохоронців відсторонили. Вони перебувають у лікарні. ДБР взялось розслідувати загибель Сілогави. Також йде розслідування фактів нападу на патрульних.

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