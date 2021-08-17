Суд відмовився відпускати Антоненка на поруки.

Суд продовжив запобіжні заходи Андрію Антоненку та Яні Дугарь, обвинуваченим у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суд присяжних у складі Шевченківського районного суду Києва.

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"Клопотання прокурора задовольнити: продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту обвинувачуваному Антоненку..., продовжити строк дії додаткових обов'язків обвинувачуваній Дугарь...", - зачитала фрагмент ухвали головуюча суддя Оксана Голуб.

Наступне засідання у справі відбудеться об 11:00 31 серпня.

Довідка УНІАН. Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Нині Антоненко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, Кузьменко - під нічним домашнім арештом, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.

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Автор: Антоніна Доломанжи