У мерії Харкова є 30 днів на оскарження рішення.

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов в. о. керівника місцевої прокуратури №1 та визнав недійсним рішення Харківської міської ради про надання російській мові статусу регіонального у місті.

Про це йдеться у рішенні суду від 18 травня, оприлюдненому на сайті Єдиного держреєстру судових рішень.

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«Визнати протиправним та нечинним з 28.02.2018 рішення Харківської міської ради «Про реалізацію положень Закону України «Про засади державної мовної політики» в місті Харкові» № 788/12 від 20.08.2012», - йдеться у рішенні.

В документі вказано, що Конституційний суд України 28 лютого 2018 року визнав не відповідними положенням Конституції України норми закону «Про засади державної мовної політики», на реалізацію якого було ухвалене вказане рішення Харківської міськради.

Також зазначається, що резолютивна частина рішення суду про визнання нормативно-правового акта протиправним та нечинним невідкладно публікується відповідачем у виданні, в якому його було офіційно оприлюднено, після набрання рішенням законної сили.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

«У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду», - сказано в документі.

Передісторія

3 липня 2012 року Верховна Рада України прийняла закон «Про засади державної мовної політики».

Закон дозволяв використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, не менш як 10% жителів яких говорять цією мовою.

10 серпня закон «Про засади державної мовної політики» набув чинності.

28 лютого 2018 року Конституційний суд визнав закон «Про засади державної мовної політики» таким, що не відповідає Конституції України.

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Автор: Світлана Макринська