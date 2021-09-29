У поліції розкрили деталі чергової схеми шахрайства.

"Іноземець з інтернету" ошукав жительку Умані Черкаської області майже на 186 тисяч гривень, обіцяючи забрати її у США.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

"Пара познайомилась в інтернеті. Чоловік обіцяв забрати 37-річну жінку за умови, якщо вона отримає його пенсію, зароблену за два роки служби в США, і збереже два мільйони доларів в себе до його приїзду. Та щоб отримати вказані гроші, які мали надійти поштою, жінка, на прохання чоловіка, повинна була сплатити збір у сумі 185 892 гривень. Що вона і зробила", – говориться у повідомленні.

Жінка перерахувала гроші на картку клієнта українського банку.

Читайте такожУ Чернігові шахраї видурили у жінки 40 тисяч гривень за "фотодокази" зради чоловіка"У неї не виникало жодних підозр аж поки, "іноземець з інтернету" не попросив знову перерахувати майже сто тисяч гривень для, начебто, оформлення документів у поліції пов'язаних із переїздом. Тоді жінка зрозуміла – її ошукали", – додали у поліції.

Раніше повідомлялося, як на Харківщині арештанти видурили у українців через інтернет 18 мільйонів гривень. А у Польщі троє громадян України виманювали гроші в літніх людей методом "на онука".

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Автор: Катерина Шварц