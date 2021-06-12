Обмеження запроваджено у зв’язку з проведенням фестивалю просто неба "Французька весна в Україні".

У Києві у вихідні буде обмежено рух транспорту поблизу Софійської площі.

Як повідомляється у Telegram-каналі Патрульної поліції Києва, у вихідні з 16:00 до 23:00 у зв’язку із проведенням фестивалю передбачено обмеження руху транспорту на Софійській площі, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та в Рильському провулку.

Крім того, за зміненими маршрутами курсуватимуть тролейбуси №№ 6, 16, 18.

Рух маршрутів буде організовано: тролейбус № 6 – від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»; тролейбуси №№ 16, 18 відповідно – від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Обмеження запроваджено у зв’язку з проведенням фестивалю просто неба "Французька весна в Україні".

Французька весна в Україні — щорічний фестиваль французької культури в Україні. Фестиваль традиційно включає різноманітну кінопрограму (Фестиваль допрем'єрних показів, ретроспективи та нічний марафон короткометражного кіно «Довга ніч короткого метра», зустрічі з майстрами французького кіномистецтва), театральні вистави, концерти музичних колективів, художні виставки тощо.

«Французька весна» відбувається у Києві, Дніпропетровську, Харкові, Львові та Одесі.

З 6 липня усі регіони України перейшли до «зеленої зони» з мінімальними карантинними обмеженнями.

Громадянам дозволяється відвідувати культурні заходи з участю понад 50 осіб за умови дотримання маскового режиму і соціальної дистанції. Від власників кінотеатрів й закладів культури вимагають заповнювати не більш як 50% місць в окремому залі.

Кафе, бари і ресторани працюють після 22:00 до 7:00 ранку.

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Автор: Вікторія Токарєва