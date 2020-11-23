Затриманому загрожує довічне ув'язнення.

Миколаївські правоохоронці затримали у Дніпрі фігуранта замовного вбивства, який переховувався 13 років.

Читайте такожРоками переховувався: на кордоні з Росією затримали підозрюваного у зґвалтуванні (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що чоловік потрапив у розшук ще у 2007 році, як підозрюваний в організації розстрілу бізнесмена. Тоді, після вбивства, замовника та виконавця затримали одразу. Встановили й того, хто організував злочин. Утім чоловік зник.

«Він змінив своє їм`я і довгий час переховувався в Росії. В Україну повернувся у 2013-му, згодом пішов воювати на Схід. Із підробними документами останні роки мешкав у Дніпрі, там його і затримали», – говориться в сюжеті.

Подробиці затримання від поліції

Як повідомили у поліції Миколаївської області, затриманий воював на Сході у складі української військово-політичної громадської організації.

Слідчі дії у Дніпрі проводили слідчі Слідчого управління, оперативники Управління карного розшуку під процесуальним керівництвом обласної прокуратури за силової підтримки КОРД. В ході санкціонованого обшуку поліцейські знайшли оригінальний паспорт фігуранта та підроблені документи.

Затриманому інкримінується одразу декілька кримінальних правопорушень – це замах на вбивство, вчинений за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та способом, небезпечним для життя багатьох людей, а також вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2 п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ, п.п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ККУ та ч. 1 ст. 263 ККУ). Санкції статей передбачають покарання аж до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі 49-річний зловмисник доправлений на Миколаївщину, та за рішенням суду перебуватиме під вартою у СІЗО.

Деталі вбивства 13 років тому

При цьому у поліції нагадали події 13-річної давнини:

«Ввечері 7 листопада 2007 року у Первомайську 42-річного директора Первомайського гранітно-щебеневого кар'єру, громадянина Молдови, розстріляли з пістолета-кулемета. Від отриманих поранень потерпілий загинув. На місці події слідчо-оперативна група виявила зброю з саморобним глушником та гільзи».

Безпосереднім виконавцем виявився 26-річний житель міста Орджонікідзе, замовником виступив 47-річний мешканець міста Вільногірськ тієї ж Дніпропетровської області. Він з жертвою мали спірні питання у спільному бізнесі, тому з метою ліквідації конкурента замовив його вбивство. За роботу кілер мав отримати п’ять тисяч доларів.

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Автор: Катерина Шварц