Чоловік пояснив, що вважав цей прапор французьким, а не російським.

В Івано-Франківську перехожі зупинили чоловіка, який начепив на рукав куртки прапор Росії. Наліпку зняли та спалили. Відповідне відео опубліковало в Telegram Еспресо Захід.

На ньому видно, як кілька молодих людей зупинили чоловіка, на рукаві куртки якого розміщувалася наліпка з прапором країни-агресора.

Чоловік пояснив, що вважав цей прапор французьким. Однак йому наочно показали різницю між стягами двох країн, знайшовши у Google відповідні фото, та змусили його зняти.

Хтось із молодих людей вимагав викликати поліцію, однак закінчити конфлікт вдалося спалюванням прапора РФ.

Параноя через синьо-жовті кольори в Росії

Як повідомляв УНІАН, влітку Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки, заявляло, що в Росії зростає параноя через демонстрацію одягу та інших виробів з синьо-жовтими кольорами. Людей, вдягнених у цих кольорах, затримують.

Також жителі Бєлгорода поскаржилися в мерію на комунальників, які пофарбували бордюри у дворах у синій та жовтий.

Вас також можуть зацікавити новини: