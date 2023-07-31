Вони були змушені його перефарбувати.

В окупованому Добропіллі Скадовського району Херсонської області людей змусили перефарбувати паркан у кольори російського прапора.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Кримський СМЕРШ", який займається пошуком і цькуванням людей з проукраїнською та антивоєнною позицією. Відомо, що засновником каналу є кримський "Z-блогер" Олександр Таліпов.

"Село Добропілля, Херсонська область, "Кримський СМЕРШ" проводить перевиховання ждунів. "Диверсанти" виявили бажання перефарбувати жовто-синій паркан в кольори російського прапора!" - йдеться в повідомленні.

Кримський СМЕРШ: що відомо

У березні цього року окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив про необхідність відтворити контррозвідку "Смерш" для боротьби з "п'ятою колоною".

У Telegram є канал Кримського "Z-блогера" Олександра Таліпова, в якому збирають інформацію про проукраїнських жителів окупованого півострова, після чого на них доносять в поліцію.

Приводом для доносу може стати як антивоєнне висловлювання, так і будь-яка символіка в кольорах українського прапора. Після цього людей змушують на камеру вибачатися і дякувати "товаришу майору" за допомогу.

Учасники обговорень закликають до розправи над людьми, які стають героями публікацій.

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