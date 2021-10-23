За даними голова ДСНС Миколи Чечоткіна, щороку через снігові замети у затори потрапляє близько 7 тисяч автомобілів.

У Києві на навчаннях готуються до забезпечення безперебійного руху автотранспорту під час зимових екстремальних погодних умов.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Під час навчань голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін зазначив, що порушення руху автомобільного транспорту є однією з поширених загроз зимового період.

"Щороку через снігові замети в автомобільні затори потрапляє близько 7 тисяч автомобілів, у яких знаходиться понад 15 тисяч людей, що вимагає від дорожніх служб, ДСНС, Нацполіції та місцевих органів влади в екстремальних умовах надавати допомогу учасникам дорожнього руху", - наголосив він.

Чечоткін додав, що має бути координація дій різних структур, бо інакше навіть за наявних ресурсів, розроблених планах і алгоритмах дій, нескладна небезпечна подія може набути рівня надзвичайної ситуації.

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Зараз триває осінній-комісійний огляд доріг задля належної підготовки вулично-дорожньої мережі до зимового періоду. Зазначається, що поліцейські фіксують стан покриття проїзної частини, узбіч, тротуарів, залізничних колій, технічних засобів організації дорожнього руху. Особливу увагу приділяють аварійно-небезпечним ділянкам дороги, місцям концентрації ДТП, а також стану ліній зовнішнього освітлення та відеоспостереження тощо.

До навчань залучені усі служби, які беруть участь у подоланні наслідків негоди й надзвичайних ситуацій, а це — працівники "Укравтодору", патрульної поліції, ДСНС, "Укртрансбезпеки", а також регіональні представники з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, за даними метеорологів температура повітря в листопаді та грудні 2021 року коливатиметься в межах норми або трохи вище, через що сніговий покрив у грудні не утворюється.

"Температура буде відносно високою до Нового року, з опадів очікується дощ або мокрий сніг. Сніговий покрив не встигне утворитися. Тому на новорічні свята снігу очікувати не варто", - розповіла метеоролог.

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Автор: Надя Пришляк