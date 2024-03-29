Обмеження пов’язані через проведення ремонтних робіт плити мостового полотна.

На Північному мосту відзавтра, 30 березня, до 15 червня частково обмежать рух транспорту через проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє прес-служба Київської міської ради.

"Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна, що проводитиме комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст".

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Стан мостів у Києві

1 лютого повідомлялося, що в столичні мости через Дніпро Метро і Патона офіційно визнані недієздатними. Тоді інженер і транспортний експерт Дмитро Беспалов стверджував, що в разі виникнення аварійної ситуації на мосту Метро йтиметься про фактичне будівництво нового мосту або відновлення існуючого.

19 лютого голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов заявив, що більшість мостів у Києві перебувають в аварійному стані і деякі з них можуть впасти.

"Міст Метро – аварійний, міст Патона – аварійний, міст Південний – аварійний. Міст Патона та міст Метро – аварійність 5-го рівня. Ними не можна користуватися вже. Тобто якщо ви їдете цими мостами – уважно – вони можуть впасти", – повідомив він.

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