Кияни та гості столиці знову можуть прогулюватися пішохідним мостом.

У Києві відкрили для відвідувачів пішохідно-велосипедний міст, який було пошкоджено 10 жовтня російським ракетним обстрілом.

"Від сьогодні можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Зокрема, як зазначив мер, замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів, а також - 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 - пошкоджені внаслідок ракетної атаки 10 жовтня.

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"Відновили й перила та троси, натягнуті вздовж мосту. Окрім того, працівники "Київавтошляхмосту" ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту", - повідомив Кличко.

Мер наголосив, що "один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці".

Ракетний удар 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на декілька областей України. Зокрема, вибухи лунали у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. Внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад 30 міст та населених пунктів.

Також під удари потрапили об'єкти у столиці. Зокрема, одна з ракет влучила поряд із пішохідно-велосипедним мостом, який є туристичним символом Києва. У той час мостом ішов чоловік, який дивом не постраждав.

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