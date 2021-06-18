Президент підійшов до родичів, висловив свої співчуття і незабаром пішов.

У Києві проходить церемонія прощання з відомим українським хореографом Григорієм Чапкісом. Її відвідав президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє "Страна", президент підійшов до родичів, висловив свої співчуття і незабаром пішов.

Зазначимо, що церемонія проходить у Національній філармонії України. Там зібралася сім'я Чапкіса: син Грег, дочка Лілія, дружина Людмила і близькі родичі. Також на церемонії з'явився відомий український хореограф Влад Яма.

Читайте такожУ танцях-все його життя: чим запам'ятався легендарний хореограф Григорій ЧапкісБіля філармонії шикуються черги людей, які хочуть попрощатися зі знаменитим танцюристом.

Після панахиди відбудеться поховання, з 13: 00 до 15: 00. Поховають Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі в Києві. Після-поминальний обід для близьких.

Смерть Григорія Чапкіса:

Григорій Чапкіс помер у віці 91 року після тривалої боротьби з двосторонньою пневмонією. Кілька разів він потрапляв в реанімацію, його стан поліпшувався, а потім знову починав себе погано почувати. Про смерть хореографа стало відомо ввечері 13 червня.

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Автор: Ольга Броскова