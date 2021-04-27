Про роботи в кесоні ЗМІ повідомляли ще в листопаді минулого року.

В урочищі київського парку "Наталка "реставрують один з найбільш примітних об'єктів Оболонського району Києва - бетонний кесон, так зване"сталінське метро".

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Свіжі фото кесона опубліковані в Telegram-каналі "Киев Сейчас". Стверджується, що об'єкт перетворять на ресторан з двома поверхами.

Верхній поверх буде у вигляді скляного купола з двома оглядовими майданчиками. До них вестимуть дві сходи - зовні і з ресторану.

Роботи, якщо вірити каналу, мають завершитись вже в другому кварталі цього року.

Про роботи в кесоні ЗМІ повідомляли ще в листопаді минулого року. Передбачалося, що його мають намір перетворити в концертний зал або будинок зборів.

Що за Кесон на Оболоні

Кесон - це інженерна конструкція для проведення підводних або підземних робіт.

На Оболоні кесон з'явився ще наприкінці тридцятих - на початку сорокових років ХХ століття. Радянська влада планувала побудувати під Києвом секретні залізничні тунелі. Проект прозвали "сталінським метро".

Однак реалізації планів завадила Друга світова війна, будівництво так і не завершили. Залишки Південного тунелю, розташовані біля Пирогова, частково збереглися, а північний виявився повністю затопленим.

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Автор: Дмитро Захаров