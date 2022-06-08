Процес зарахування подовжено до 23 серпня. Столичні школи готуються до початку нового навчального року в режимі офлайн.

Прийом до перших класів у Києві продовжується, і 25 тисяч дітей уже зараховано до столичних шкіл.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Понад 80 відсотків місць у перших класах уже зайнято. Першочергово ми приймали дітей пільгових категорій і тих, хто прописаний у межах обслуговування школи. З 2 червня розпочато прийом документів на вільні місця. Цьогоріч ми максимально спростили умови зарахування до шкіл: дозволили подачу документів в електронному вигляді, поштою або їхні скан-копії через довірену особу. Також ми подовжили і сам процес зарахування до 23 серпня. Водночас нагадуємо, що оригінал медичної довідки потрібно подати до фінальної дати зарахування", – наголосив Мондриївський.

Він нагадав, що столичні школи готуються до початку нового навчального року в режимі офлайн.

Також із 1 червня відновили свою роботу дитячі садочки.

"З першого червня ми почали відкривати опорні дошкільні заклади у всіх районах міста, задовольняючи повністю потреби місцевих мешканців. На сьогодні до садочків пішли поки що майже 400 діточок зі 100 тисяч, які були оформлені в столичних ДНЗ до початку введення воєнного стану. Але поступово кількість працюючих садочків зростатиме", – повідомив Мондриївський.

Як повідомляв УНІАН, раніше перша леді України Олена Зеленська заявила, що з першого вересня в Україні планують відновити навчання в школах, де є сховища.

Перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко підтвердив її слова і наголосив, що з першого вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн.

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