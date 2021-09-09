На камені розміщена інформаційна табличка з QR-кодом, за яким можна перейти на сайт з даними про Франка.

У Києві відкрили та освятили камінь, на місці якого встановлять пам'ятник українському письменникові Іванові Франку.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття та освячення пам'ятного знаку відбулося сьогодні у сквері на розі вулиць Інститутської та Липської.

На камені розміщена інформаційна табличка з QR-кодом, за яким можна перейти на сайт з даними про Франка.

У церемонії відкриття взяли участь члени родини Франка, зокрема його правнук Петро Галущак, представники Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, а також громадськості та наукової спільноти.

Організатори заходу зазначають, що ідея створення повноформатної скульптурної композиції Франку у Києві належить його онуку Роландові Франку.

Присутній на відкритті пам'ятного знаку міський голова Києва Віталій Кличко наголосив на важливості цієї події та підкреслив, що українцям варто "шанувати пам'ять людей, які жили заради України та її майбутнього", а також "пам'ятати своїх героїв, одним з яких є Іван Франко".

Кличко додав, що пам'ятник Франку буде встановлений на цьому місці вже найближчим часом.

На цьому місці сім років тому демонтували пам’ятник комуністичному партійцю Дмитру Мануїльському, що був одним з провідників сталінської політики терору. Пам’ятник Мануїльському був знесений активістами Революції Гідності у лютому 2014 році.

У Києві вже є пам’ятник Івану Франку. Його встановили поруч з будівлею одноіменного театру в 1956 році — на честь 100-річчя з дня народження Каменяра.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня у столиці демонтували пам’ятний знак на честь дружби міст Києва та Москви, що знаходився у сквері на вул. Маршала Якубовського.

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Автор: Антоніна Доломанжи