Співмешканець матері прикував дитину до батареї ланцюгом.

У Кривому Розі Дніпропетровської області взяли під варту чоловіка, який утримував на ланцюгу 7-річного хлопчика.

Про це повідомили на сайті Національної поліції.

23 липня дитина сама зателефонувала на лінію "102" і повідомила, що співмешканець матері б’є її та прикував до батареї ланцюгом. Поліцейські виїхали на місце, звільнили дитину та відвезли до лікарні. Цього ж дня чоловіка затримали.

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Сьогодні Дзержинський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

Інцидент з 7-річним хлопчиком у Кривому Розі

23 липня стало відомо, що в Кривому Розі чоловік посадив 7-річного сина співмешканки на ланцюг. Так він намагався його "перевиховати".

Хлопець сам зателефонував на лінію 102 і розповів, що чоловік матері б'є його і прикував ногу до батареї ланцюгом.

За вказаною адресою одразу виїхали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група. Дитину звільнили і відвезли в лікарню.

Автор: Світлана Закелова