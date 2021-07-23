Хлопчик нібито намагався втекти з дому.

У Кривому Розі чоловік посадив 7-річного сина співмешканки на ланцюг. Так він намагався його "перевиховати".

Про це повідомляють у Криворізькому районному управлінні поліції.

23 липня хлопець сам зателефонував на лінію 102 та розповів, що чоловік матері б’є його та прикував ногу до батареї ланцюгом.

За вказаною адресою одразу виїхали ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група. Дитину звільнили та відвезли до лікарні.

Читайте такожДівчата спалили на відео футболку з гербом України (відео)З'ясувалося, що співмешканець матері прикував хлопця ланцюгом до батареї, а сам пішов на роботу.

За його словами, у такий спосіб він намагався "перевиховати" сина, який нібито постійно втікає з дому.

Зараз з матір’ю хлопчика та 30-річним чоловіком працюють поліцейські.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавленням волі строком до п’яти років.

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Автор: Людмила Жерновська