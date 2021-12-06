Протиаварійні роботи проведе "Укрспецреставрація", вони мають розпочатись вже зараз.

В костелі Святого Миколая в Києві, який постраждав від пожежі, протиаварійні роботи проведе "Укрспецреставрація", їх планується завершити до лютого 2022 року.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Нарешті можу повідомити, що протиаварійні роботи в костелі Святого Миколая виконає ТОВ "Укрспецреставрація". Бюрократичні процедури, на жаль, змістили дату початку робіт. Але тепер переговорна процедура позаду, тож Національний будинок органної та камерної музики уклав договір з підрядником. "Укрспецреставрація" одразу приступає до виконання робіт", - написав Ткаченко.

Зокрема, за його інформацією, буде виконано: укріплення віконних конструкцій; ремонт підлоги; ремонт системи опалення, системи електропостачання та освітлення, системи пожежогасіння; встановлення захисних сіток та демонтаж навісних аварійних елементів.

"Орієнтуємось, що тривалість робіт – грудень 2021 – січень 2022 року", - додав Ткаченко.

Він нагадав, що оціночна вартість ліквідації наслідків пожежі складає 19,5 млн грн.

"Фінансування відбуватиметься за рахунок зібраних благодійних коштів на порятунок костелу, так само як за донорські кошти сплачувалось проведення обстеження після пожежі та експертиза проектно-кошторисної документації", - зазначив міністр.

Ткаченко зазначив, що за католицьким календарем сьогодні День Святого Миколая, покровителя костелу.

"Вірю, що до 1 червня 2022 року, дати передачі костелу в користування парафії Св. Миколая, ми завершимо не тільки протиаварійні, а й реставраційні роботи", - написав далі міністр.

Пожежа у костелі Святого Миколая

Як повідомляв УНІАН, пожежа у костелі Святого Миколая на Великій Васильківській, 75 у Києві сталась пізно ввечері 3 вересня, в результаті чого знищено унікальний орган.

За фактом пожежі було відкрито кримінальне провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки (ч. 1 ст. 270 ККУ).

За інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, попередньою причиною займання було коротке замикання в органі. Вогнем було пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та інструмент.

За словами Ткаченка, на відновлення пошкодженого костелу необхідно щонайменше 75 млн грн.

Костел Святого Миколая в Києві зведений у 1899-1909 роках в неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.

Будівлю ділять між собою Національний будинок органної та камерної музики України, як приміщення для концертів, і парафія святого Миколая римо-католицької церкви в Україні, яка проводить тут богослужіння.

11 листопада парафія костелу Святого Миколая у Києві повідомила, що костел передають релігійній громаді 1 червня 2022 року. У парафії інформували, що досягнута низка домовленостей з Міністерством культури та інформаційної політики України, зокрема, щодо організації та проведення протиаварійних робіт у костелі. "Також сторони домовились, що до 1 червня 2022 року буде знайдено нове приміщення та переміщено туди Національний будинок органної та камерної музики", - зазначається у повідомленні парафії.

Автор: Інна Андаліцька