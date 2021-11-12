Мігрантам "за певну плату" обіцяють доставку до Європейського Союзу.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський описав схему прибуття мігрантів до Білорусі і подальші дії щодо них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Урядовець зауважив, що мігранти з "країн з міграційним ризиком", де нині не відбуваються бойові дії, протягом кількох місяців "штурмують... кордон з Литвою, кордон з Польщею і ми сьогодні передбачаємо, що це, можливо, кордон з Україною".

"Фактично, на території цих держав сьогодні створені так звані вербувальні центри, де запрошуються люди, яким гарантується за певну плату їхня доставка до країн Євросоюзу, зокрема, Німеччини. Вони переправляються літаками як туристи до Мінська, здійснюється накопичення їх... на території біля Мінська - у санаторіях, таборах, терміналах. І потім - ми бачили також ці відео і це підтверджує наша розвідка - під дулами автоматів їх супроводжують до кордону", - сказав Монастирський.

Після цього, додав він, люди переходять до "атаки".

"Ми бачили відео, де вони намагаються повернутися до того місця, звідки вони вийшли. Їм англійською мовою кричать: "Go back!" - військові, зелені чоловічки, яких ми вже десь бачили... Ведуть вони їх до польського кордону", - зазначив міністр.

Він додав, що польські прикордонники повідомили, що протягом останніх кількох місяців вони зупинили понад 27 тис. спроб незаконного перетину кордону з Польщею. Німецькі ж прикордонники відзначають різке зростання кількості незаконних мігрантів на польсько-німецькому кордоні. Таких протягом останніх тижнів було понад 7 тис.

"Фактично, схема відбувається таким чином, що заморожується депозитний рахунок, і як тільки мігрант потрапляє на територію Німеччини, ті "турагенції" отримують свої кошти", - підсумував Монастирський.

Криза з мігрантами у Білорусі

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада у Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилась посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу запровадила надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО ухвалила рішення про посилення охорони кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада Монастирський заявив, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис. військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліцейських.

Автор: Таня Поляковська