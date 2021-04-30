В Інституті молекулярної біології і генетики зазначають, що «британський» штам коронавірусу продовжує змінюватися, і ці зміни вкрай необхідно досліджувати, щоб встигнути виявити ще небезпечніші мутації.

В Інституті молекулярної біології і генетики Національної академії наук України вважають, що «британський» штам коронавірусу є значно небезпечнішим за «індійський».

Про це йдеться у повідомленні Інституту на сторінці у Facebook.

«На нашу думку, значно небезпечнішим за «індійця» є знайомий українцям «британський» штам (B.1.1.7) коронавірусу. Згідно із всесвітньою базою даних GISAID, його виявлено методом секвенування у більш ніж 460 тис. зразків по всьому світу, тоді як «індійський» штам B.1.617 знайдено наразі у трохи більш ніж 1,5 тис. зразків», - йдеться в повідомленні.

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В інституті наголошують, що «британський» штам спричинив третю хвилю COVID-19 в Європі та Україні.

«Вже доведено, що він («британський» штам – УНІАН) має підвищений рівень поширення (контагіозності), більш тяжкі прояви хвороби, уражає не тільки літніх людей, а всі вікові групи та спричинює підвищений рівень смертності», - підкреслили вчені.

Водночас зазначається, що єдиний втішний факт - усі затверджені вакцини мають високу ефективність дії проти «британського» штаму.

«Цей штам інтенсивно спричинює захворювання людей по всьому світу і продовжує змінюватись. Ці зміни вкрай необхідно досліджувати, щоб встигнути виявити ще небезпечніші мутації «британця» та протидіяти поширенню нових загрозливих форм коронавірусу», - переконані в інституті.

Повідомляється, що поява нових мутацій, або генетичних змін є звичайним явищем для будь-якого вірусу, зокрема і для SARS-CoV-2.

Також науковці нагадали, що не так давно в Україні було виявлено ще один небезпечний штам коронавірусу – «південноафриканський» (B.1.351/20H/501Y.V2).

«Щодо дії на нього вакцин, що існують, факти необнадійливі», - зауважили в Інституті.

«Як і індійський штам, «південноафриканський» також має мутацію у 484 положенні S білка, але на іншу амінокислоту (E484K), тому властивості можуть відрізнятися. У світі вже доведено підвищену швидкість поширення «південноафриканського» штаму та знижену ефективність дії проти нього вакцин», - додали науковці.

Попри все, основна настанова Всесвітньої організації охорони здоров'я, провідних вірусологів та лікарів – необхідно якомога швидше проводити загальну вакцинацію всього населення планети вакцинами, що зареєстровані та дозволені для використання. Адже тільки припинення поширення коронавірусу може зупинити появу нових небезпечних штамів.

"Британський" коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 березня міністр охорони здоров`я Максим Степанов заявив, що «британський» штам коронавірусу циркулює на всій території України.

1 квітня Степанов заявив, що у двох областях виявили новий «південноафриканський» штам COVID-19.

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Автор: Костянтин Гончаров