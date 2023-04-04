Раніше парламент ухвалив рішення про непризов осіб, близькі яких загинули чи пропали безвісти під час російсько-української війни.

В Верховній Раді пропонують звільняти з військової служби військовослужбовців, якщо їхні близькі родичі загинули або пропали безвісти.

Як передає прес-служба Апарату Верховної Радии, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні розглянув законопроект (реєстр. №8009) "Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану".

Ним розширюється перелік підстав для звільнення з військової служби під час воєнного стану. Законопроектом пропонується встановити додаткову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовцям, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану.

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Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект за основу та в цілому.

Мобілізація в Україні

29 липня 2022 року Верховна Рада України звільнила від мобілізації громадян, які втратили близьких родичів під час ООС і воєнного стану.

За ухвалення Закону "Про внесення змін до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації проголосували 282 народних депутати.

Закон визначає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

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