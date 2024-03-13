До адміністративної відповідальності в Житомирській області притягнули близько тисячі ухилянтів, однак є і одиничні випадки кримінального покарання.

Начальник юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП підполковник юстиції Євген Гуртовий пояснив, як визначають покарання громадянину у разі неявки за повісткою.

В коментарі Суспільному він заявив, що покарання залежить від виду врученої повістки.

"Якщо неявка була за повісткою, врученою для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії медичного огляду, то тут адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 3400 гривень. Якщо повторно упродовж року особа, яка вже вчинила і була піддана адміністративному покаранню - то тут від 3400 до 5100 гривень", - розповів він.

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Гуртовий попередив, що за неявку вже за мобілізаційним розпорядженням передбачена кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України і покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

При цьому він стверджує, що до адміністративної відповідальності в Житомирській області притягнули близько тисячі ухилянтів, однак є і одиничні випадки кримінального покарання.

Мобілізація в Україні - як має виглядати повістка

Повістка має затверджену форму, відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1478. Бланк повістки передбачає розписку з особистим підписом особи про отримання повістки. Про це в розповіла адвокат Марина Бекало.

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