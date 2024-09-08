Він розбив склопакет вхідних дверей приміщення, намагаючись потрапити всередину.

У Тернополі нетверезий чоловік, у якого є відстрочка, "штурмував" ТЦК та вимагав, щоб його мобілізували.

"7 вересня, біля 20:00, громадянин, який користується відстрочкою від мобілізації, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили України у свій особистий агресивний спосіб, всупереч встановленому законом порядку", - йдеться у повідомленні Тернопільського ТЦК та СП

За словами військових, чоловік перебуваючи разом з іншими громадянами на території режимного приміщення влаштував конфлікт та намагався потрапити в середину. Зокрема, він розбив склопакет вхідних дверей приміщення та отримав колото-ріжучі рани від уламків. Йому надали первинну медичну допомогу, а на місце викликали поліцію та лікарів.

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Правоохоронці по даному факту проводять перевірку, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів реагування.

Мобілізація в Україні

Верховна Рада готує законопроект, згідно з яким командири військових частин зможуть вербувати добровольців напряму, без залучення ТЦК до цього процесу.

Як повідомляв УНІАН, в Україні Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки наразі працюють цілодобово.

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