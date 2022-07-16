За даними рятувальників, 1 особа залишається у розшуку (безвісно зникла).

Рятувальники завершили роботи по розбиранню завалів, що виникли внаслідок ракетного удару РФ по центру Вінниці.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Зазначається, що вього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.

За даними рятувальників, наразі 1 особа залишається у розшуку (безвісно зникла).

У повідомленні ДСНС йдеться, що внаслідок обстрілу загинуло 23 особи з них 3 дитини, звернулося за допомогою 202 особи, з них 68 госпіталізовано, у тому числі 4 дитини, 110 надано допомогу амбулаторно.

Водночас голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив про ще одну померлу у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 липня, голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що у лікарні померла ще одна постраждала внаслідок ударів російських військових по Вінниці.

"24 загиблих… На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні - 85% опіків", - зазначив він.

14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з акваторії Чорного моря.

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