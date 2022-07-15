Безвісти зниклими досі вважаються 8 людей.

Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв - троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі - він загинув разом із мамою, а інший чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку, чоловіка відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований.

Також у лікарні у важкому стані перебуває і мати 4-річної загиблої дівчинки.

"14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Наші фахівці вже провели більше 200 зіставлень виділених ДНК-профілів. 12 із 19 ідентифікованих осіб пізнали за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК", - розповіли у поліції.

Уточнюється, що безвісти зниклими досі вважаються 8 людей.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

15 липня у місті оголошено жалобу за загиблими. Станом на 12:00 до закладів охорони здоров'я звернулось 197 постраждалих: 110 - амбулаторно надали допомогу, 80 - залишаються на стаціонарному лікуванні.

Вас також можуть зацікавити новини: