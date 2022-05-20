У зв’язку з цим, у місті також продовжили роботу громадського транспорту.

У Запоріжжі з 20 травня скорочується час дії комендантської години.

Про це повідомила Запорізька обласна державна адміністрація у Facebook.

Як зазначається, тепер вона триватиме з 22:00 до 05:00.

"У зв’язку з цим, у місті продовжили роботу громадського транспорту. Електротранспорт тепер працюватиме з 7:00 до 20:00", - заявили в ОВА.

Також у повідомленні додали, що у Запорізьких Центрах надання адміністративних послуг із початку травня приймаються заявки на відшкодування коштів за майно, яке було пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії.

Нині існує два варіанти подачі заявки: самостійно через застосунок "Дія на смартфоні" або ж через адміністратора, який зареєстрований на порталі "Дія". Процедура подання заявки є максимально спрощеною, підкреслили в ОВА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Запоріжжям 9-річний хлопчик провів два місяці в епіцентрі боїв без батьків. Дитину вдалося вивезти з окупованої росіянами території.

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