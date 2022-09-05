У влади відсутні точні дані про безпеку контурів на атомній електростанції і ситуації з охолодженням реакторів.

Влада України не має точних даних про цілісність контурів безпеки і ситуацію з охолодженням реакторів на ЗАЕС. Київ поки не отримав інженерно-ядерний звіт від місії МАГАТЕ після її візиту на територію тимчасово окупованої атомної електростанції.

Такою інформацією поділився радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

"Ми всього цього не побачили в звіті. На ЗАЕС доцільна діяльність не стільки миротворчої місії МАГАТЕ, скільки нуклеарного, інженерно-ядерного аудиту", — повідомив Подоляк.

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За словами радника керівника ОПУ, на атомній електростанції потрібні люди, які розбираються в ядерній фізиці, інженерних технологіях і зможуть перебувати поруч з українським персоналом. При цьому Подоляк схвалив ініціативу МАГАТЕ зробити присутність своїх представників на ЗАЕС постійною. Такий крок допоможе убезпечити співробітників атомної електростанції від окупантів з автоматами.

"Там знаходяться російські війська, які не розуміють, що відбувається, ризики не оцінюють правильно. Там є певна кількість наших працівників, яким потрібен свого роду захист, щоб поруч стояли люди з міжнародної спільноти, інспекції, які будуть говорити — не чіпайте цих людей, нехай вони працюють. Це було б важливо", — додав Подоляк.

Нагадаємо, незважаючи на провокаційні обстріли Енергодара рашистами, 1 вересня місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС. Експерти заявили, що в результаті дій окупантів фізична цілісність атомної електростанції була порушена.

Керівник агентства Рафаель Гроссі повідомив про постійне представництво міжнародних фахівців на ЗАЕС. Двоє співробітників МАГАТЕ перебуватимуть на території об'єкта.

Президент Володимир Зеленський засудив дії місії, яка не закликала РФ демілітаризувати атомну електростанцію. Україна вже запропонувала відправити на ЗАЕС об'єднану групу експертів ЄС та ООН.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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