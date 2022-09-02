Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники.

Україна і світ поки не почули від місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) головного заклику до Росії-демілітаризувати Запорізьку атомну електростанцію.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у виступі-відеозверненні до учасників міжнародного економічного форуму "Амброзетти".

Він зазначив, що Україна опинилася в "епіцентрі російського радіаційного шантажу", тому що російська армія ще в березні захопила Запорізьку АЕС і досі утримує її.

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Президент підкреслив, що окупанти неодноразово обстрілювали АЕС, в тому числі з танків.

"Під прикриттям атомної станції російська армія обстрілює сусідні міста і райони", - додав він.

За словами Зеленського, окупанти здійснюють провокації, обстрілюючи й саму станцію, щоб "тиснути на Україну і на всіх в Європі, на весь світ", щоб партнери здалися і не підтримували Україну.

"Саме для цього Росія робить цей радіаційний шантаж", - підкреслив Зеленський.

Він нагадав про ситуацію, коли всі були за крок від катастрофи, коли зупинилися енергоблоки АЕС, тому що в результаті обстрілу окупантами були пошкоджені лінії електропередач.

Президент України зазначив, що за допомогою партнерів було забезпечено направлення місії МАГАТЕ на станцію, і вчора вона побувала ЗАЕС.

"Ми домовилися з главою МАГАТЕ, з паном Гроссі, членами місії, коли я зустрівся з ними, що вони допоможуть з головним – головним питанням безпеки ЗАЕС – головне питання: демілітаризація станції, тому що це ключове для захисту всіх нас, всіх європейців від радіаційної катастрофи. Також ми домовилися, що разом з місією МАГАТЕ на територію ЗАЕС прибудуть незалежні журналісти з українських та міжнародних ЗМІ", - повідомив він.

При цьому Зеленський додав, що російські військові зупинили на блокпосту журналістів, які їхали разом з місією, і не пропустили далі, тому що розуміли, що в присутності представників вільних медіа "буде неможливо брехати МАГАТЕ і всьому світу", тобто вільні ЗМІ "лякають Росію".

За його словами, це свідчить про те, що окупанти усвідомлюють свою відповідальність за катастрофу, на межі якої опинилася станція.

Зеленський зазначив, що на жаль, "місія не захистила журналістів і не дотиснула росіян", щоб представники ЗМІ таки відвідали АЕС. За його словами, в розмові з представниками місії українською стороною зазначалося, що без незалежних ЗМІ на місію будуть впливати російські пропагандисти, і "це буде театр".

"На жаль, не отримали поки від МАГАТЕ і головного заклику до Росії щодо демілітаризації станції. А як же без цього? Я дуже сподіваюся, що місія дотримається того, про що сторони домовилися і що відповідає інтересам всієї міжнародної спільноти. Не можна залишити найбільший за 40 років ризик радіаційної катастрофи, не можна залишати військових держави-терориста на атомній станції. Є ситуація, коли від дотримання слова залежить доля всіх на континенті. Зараз саме така ситуація", - підкреслив президент України.

Водночас він висловив сподівання, що місія МАГАТЕ "ще може бути не марною".

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 Червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, зафіксовано ризик витоку водню.

1 вересня російські окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів разом з МАГАТЕ.

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