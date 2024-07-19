Крім того, у МЗС закликали УВКБ ООН до рішучих кроків для захисту українських дітей, депортованих до Росії.

У четвер, 18 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіппо Гранді. За підсумками зустрчі було оголошено про запуск платформи "Україна – це Дім" для українців, що хочуть повернутися з-за кордону.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ. Зазначається, що нова платформа стане важливим інструментом підтримки зусиль з відновлення та відбудови України, а також повернення українців. Вона буде надавати переміщеним особам і сім’ям перевірену та актуальну інформацію, яка допоможе їм ухвалити рішення щодо можливості повернення з-за кордону до України.

"Ми вітаємо лідерство та координаційну роль УВКБ з надання допомоги українцям як в країні, так і за її межами. Допоки триває російська агресія, наші люди за кордоном продовжують потребувати міжнародної допомоги та підтримки. Водночас ми готові працювати разом над допомогою тим українцям за кордоном, які готові повернутися, у поверненні додому. У цьому зв’язку розраховуємо, що одним з важливих інструментів стане платформа "Україна – це Дім", що розпочинає свою роботу під егідою УВКБ. Ця платформа допоможе людям отримати достовірну та актуальну інформацію з усіх питань, які стосуються повернення до України, побачити, які є можливості та переваги, та зробити поінформований вибір", – заявив Кулеба.

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Крім того, міністр закликав УВКБ до рішучих кроків для захисту українських дітей, депортованих до Росії, з метою недопущення їх незаконного усиновлення та забезпечення їхнього безпечного повернення до України.

Українці за кордоном

З 2024 року українці, які закінчили заклади середньої освіти і склали випускні іспити в Литві, будуть підпорядковуватися тим же загальним правилам вступу, що і громадяни Литви. Уряд Литви більше не покриватиме витрати на навчання для українських біженців у вищих навчальних закладах країни. Відповідні зміни у Міністерстві освіти ухвалили на прохання України.

Раніше повідомлялося, що ЄС продовжив на рік безкоштовний роумінг для біженців з України. Доступні дзвінки дозволяють тим українцям, хто шукає притулку в Європі, перебувати на зв’язку з рідними і друзями в Україні та навпаки.

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