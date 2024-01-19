Загалом вже у 17 країнах можна замовити міжнародну доставку українського посвідчення водія.

Ще у п'яти країнах стала доступною послуга замовлення і доставки українського посвідчення водія. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив у Telegram.

Зокрема, українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія вже у 17 країнах Європи.

"Сьогодні запускаємо цю послугу для наших громадян у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії", - повідомив Клименко.

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Глава МВС зазначив, що за майже 3 місяці від запровадження сервісу було отримано близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит спостерігається у Польщі.

Міністр додав, що замовлення можна зробити в декілька кліків.

"Це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де вона буде доступною", -

Як обміняти посвідчення водія за кордоном?

Як повідомляв УНІАН, із жовтня 2023 року українці можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. Спочатку цей сервіс став доступним для осіб, які проживають у Польщі. З часом ця послуга стає доступною у все більшій кількості країн, і зокрема, у Чехії, Німеччині та Італії.

Термін міжнародної доставки становить близько 15 днів. Орієнтовна вартість посвідчення водія - 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть - 960 грн.

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