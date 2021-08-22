Наразі Україна працює над наступним евакуаційним рейсом.

Військово-транспортний літак евакуював із захопленого талібами Кабулу українців з військової бази, іноземних журналістів та громадських діячів, які попросили про допомогу.

Про це повідомляє Офіс Президента України у Facebook.

Літак приземлився в аеропорту "Бориспіль" вранці 22 серпня.

"На батьківщину повернулися 12 українців з військової бази. Також були врятовані іноземні журналісти та громадські діячі, які попросили про допомогу", – говориться у повідомленні.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, це другий евакуаційний борт з Кабула.

"Завдяки зусиллям МЗС, ЗСУ і ГУР МО 83 людини в безпеці в Україні. Серед них – громадяни України, журналісти Wall Street Journal та "Радіо Свобода", які були в найбільшій небезпеці, діти, жінки (одна з них на восьмому місяці вагітності)", – повідомив міністр у Facebook.

Читайте такожУ МЗС розповіли, як планують евакуювати українців з Афганістану"Саме про них росіяни розганяли фейк, що Україна їх кинула. Але ми дотрималися обіцянки, тому що своїх Україна не кидає", – додав Кулеба.

За його словами, наразі Україна працює над наступним рейсом з Кабула.

Автор: Катерина Шварц