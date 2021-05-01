Міністр пообіцяв сприяння тим, хто постачатиме вакцину на комерційний ринок.

В Україні не варто очікувати появи у вільному продажу вакцин від коронавірусу, оскільки такого комерційного ринку поки немає ніде в світі.

Про це розповів заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє "Україна 24".

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На запитання, коли українці зможуть купити вакцину за свої гроші, очільник МОЗ відповів, що його відомство не буде займатися комерційними поставками вакцин.

"МОЗ не займається поставкою вакцин на комерційний ринок, і ніколи займатися такими поставками не буде", - сказав Степанов.

Міністр наголосив, що готовий сприяти тим, у кого є можливість поставити на комерційний ринок України зареєстровану вакцину, однак "жодної такої компанії немає".

"Комерційного ринку в світі не існує. Хочу нагадати, що в світі тотальний дефіцит вакцин. У всіх країнах світу, окрім країн-виробників, зриваються повністю поставки вакцин", - додав Степанов.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

На 30 квітня від початку вакцинальної кампанії в Україні від COVID-19 щепилися 702 тис. 440 осіб, до листа очікування вакцинації записалися 504 тис. 101 людина.

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Автор: Олександр Топчій