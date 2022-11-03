У МОЗ порадили українцям при виході на вулицю увечері мати світловідбиваючі елементи на одязі чи в руках.

Через постійне зменшення рівня освітлення видимість на вулицях міст значно обмежується, а масове відключення світлофорів збільшується кількість аварій.

Про те, як не потрапити під колеса авто у вечірній час, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ).

У МОЗ пояснили, що відстань, з якої водій помічає пішохода у темряві, одягнутого у темне складає 20 метрів, 50 – якщо людина вдягнена у світле, і 130 – якщо на її одязі є світловідбиваючі елементи.

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"За даними Патрульної поліції Києва, кількість пішоходів, що загинули внаслідок ДТП, зросла на 25 %. Пам’ятайте, що на ДТП виїжджають не лише поліцейські, а й медики центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які щодня зазнають додаткового навантаження в умовах повномасштабного вторгнення", – зазначили у МОЗ.

Там порадили, як бути більш помітним у темряві і не стати жертвою ДТП.

вдягати яскравий (світлий) одяг;

використовувати світловідбивачі, що збільшують видимість пішохода в кілька разів, їх треба вішати на сумки, рюкзаки, одяг (бажано – на висоті стегна);

бути уважними на дорозі;

переходити дорогу у встановлених місцях, підсвічувати її ліхтариком, а перш ніж йти, переконатися, що водій вас побачив;

не використовувати навушники та не відволікатися на телефон;

користуватися хідниками, де це можливо;

навчити дітей безпечній поведінці на дорозі, супроводжувати їх та стежити, щоби вони не вибігали на проїжджу частину.

Обмеження споживання електроенергії в Україні

У жовтні РФ завдала кілька відчутних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Тільки 10-12 жовтня 30% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено внаслідок обстрілу.

15 жовтня російські окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині, 17 та 18 жовтня – завдали ударів по інфраструктурі в Києві.

22 жовтня внаслідок обстрілів було знеструмлено Кіровоградську, Рівненську, Хмельницьку, Волинську області. Також перебої зі світлом були в Черкаській області – через пошкодження енергетичної інфраструктури Кіровоградщини.

У ніч на 27 жовтня російські терористи знову атакували енергетичну інфраструктуру в Київській області.

Після ракетних атак в Україні почали застосовувати графіки обмеження електропостачання споживачів та закликали їх економити електрику у пікові години навантаження. Зокрема, в містах країни зменшили вуличне освітлення на 60%. Через це, за даними керівника Патрульної поліції Олексія Білошицького, зросла кількість аварій за участі пішоходів. З 10 жовтня, коли вперше було введено обмеження споживання електроенергії, до 23 жовтня на вулицях міст загинув 51 пішохід. З них 38 – у темний час доби. Це на понад 25% більше ніж за два попередні тижні.

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