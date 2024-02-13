На 16 повісток підозрюваний з'являвся в ТЦК, а дві останні - проігнорував.

У Полтавській області чоловік отримав 18 повісток, ухилився від мобілізації та потрапив під суд. У ТЦК розкрили деталі цього випадку.

Як повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу, ВЛК визнала чоловіка придатним до служби та направила до навчальних центрів, однак комісія відмовлялась брати його на навчання.

Військовозобов'язаний з'являться до ТЦК на майже усі повістки. У навчальних центрах, куди направляють мобілізованих, також є приймальна комісія, яка і відмовлялась приймати цього громадянина на навчання.

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"Там психолог, медик, який оглядає людей, які прибули. Коли кажуть, що ТЦК гребуть всіх: "хромих", хворих… В навчальному центрі відбирають, не можна привезти аби кого і запихнути в навчальний центр. Там є свій відбір. І громадянин там спілкується без присутності представника ТЦК. Тобто, що він там казав, ми не знаємо. Можливо, вдавав епілепсію, можливо, казав, що в нього тиск постійно високий. Але загалом, згідно з чинним законодавством, він придатний до військової служби. Було лише рішення, що навчальний центр відмовляється його приймати. Через це він отримував повістку на наступну дату", — пояснив Істомін.

Позиція військовозобов'язаного

Сам чоловік розповів під час суду, що з червня по листопад 2023 року він отримав 18 повісток. 16 разів він приходив до ТЦК, однак військові частини відмовлялися брати його на службу через стан здоров'я. За словами чоловіка, у військові частини його возив особисто підполковник.

Також підозрюваний стверджував, що його військовий квиток зберігається у працівників ТЦК. У нього нібито вносять якісь дані.

"Усе це вплинуло на нього і стало наслідком того, що останні два рази він дійсно не з'явився за повістками", - йдеться у матеріалах суду.

Підозрюваний визнав провину і розкаявся. Його було визнано винним за ст. 336 КК України та засуджено до 4 років позбавлення волі, але вирок замінили на 2 роки випробувального терміну.

У центрі уваги мобілізація

Парламент 7 лютого в першому читанні підтримав поданий Кабміном проект закону про мобілізацію (10449), в якому, зокрема, прописано посилення мобілізаційних заходів. У тому числі в документі йдеться про зниження мобілізаційного віку в нашій країні з 27 до 25 років і впровадження електронного кабінету військовозобов'язаного.

Пізніше - 9 числа, стало відомо, що уряд дозволило ТЦК та СП під час мобілізації та воєнного стану працювати цілодобово. Радник Очільника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк повідомив, що таке нововведення необхідне для того, щоб позбутися розриву з подіями на фронті.

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