Чоловіка звинувачують у наданні недостовірної інформації та перетині обманним шляхом державного кордону.

У Польщі арештували громадянина України, який дев'ять разів змінював своє прізвище і підробляв польські документи, аби уникнути затримання.

Про це повідомляє "Польське Радіо".

Читайте такожЗ України вислали небезпечного норвежця

Як повідомляється, польські прикордонники затримали українця, який користувався дев’ятьма різними прізвищами та мав підроблені польські документи. 58-річного чоловіка арештували.

Його обвинуватили, серед іншого, у наданні недостовірної інформації та перетині обманним шляхом державного кордону. Суд вирішив арештувати його на три місяці.

Українець визнав свою вину та дав пояснення: він використовував дев’ять різних прізвищ, коли його визнали небажаною особою у Польщі.

Як повідомляється, чоловіка також розшукував Інтерпол й також Районний суд у Томашуві-Любельському з метою відбуття 88 днів ув’язнення за податкові злочини.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН