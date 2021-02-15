У Польщі арештували громадянина України, який дев'ять разів змінював своє прізвище і підробляв польські документи, аби уникнути затримання.
Про це повідомляє "Польське Радіо".
Читайте такожЗ України вислали небезпечного норвежця
Як повідомляється, польські прикордонники затримали українця, який користувався дев’ятьма різними прізвищами та мав підроблені польські документи. 58-річного чоловіка арештували.
Його обвинуватили, серед іншого, у наданні недостовірної інформації та перетині обманним шляхом державного кордону. Суд вирішив арештувати його на три місяці.
Українець визнав свою вину та дав пояснення: він використовував дев’ять різних прізвищ, коли його визнали небажаною особою у Польщі.
Як повідомляється, чоловіка також розшукував Інтерпол й також Районний суд у Томашуві-Любельському з метою відбуття 88 днів ув’язнення за податкові злочини.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- З України видворили "злодія в законі" на прізвисько "Зюзя" (відео)
- У "Борисполі" затримали іноземця із 200 кілограмами брендового одягу
- В Україні накрили агентурну мережу ФСБ РФ, в яку входили українські екс-розвідники
- У Львівській області при спробі потрапити до Польщі затримали нелегалів та їхнього провідника
- У французький музей повернули картину Сіньяка, викрадену за участі українців
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram